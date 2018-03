Floriana Giambarresi,

Sembra proseguire senza sosta il periodo difficoltoso dei sistemi operativi con la mela morsicata: è infatti stato scoperto un nuovo, grave bug su iOS 11 che a causa di un carattere indiano (Telugu) provoca il blocco degli iPhone e il crash delle app, non solo quelle proprietarie Apple ma anche realizzate dagli sviluppatori di terze parti.

Non è la prima volta che il sistema operativo mobile di Apple si arresta in modo anomalo e improvviso a causa di strani caratteri, URL e persino video. La vulnerabilità in questione, scoperta per la prima volta da Mobile World e poi confermata da The Verge – che ha reso noto come affligga anche le app di terze parti, rendendo il bug molto più problematico – si presenta con un carattere della lingua telugu, una lingua dravidica centro-meridionale parlata in India. Quando il carattere viene inviato a un iPhone con iOS 11.2.5 e visualizzato all’interno di un’applicazione come ad esempio WhatsApp o Facebook Messenger, l’app crasha e non v’è modo di ripristinarne le funzionalità nemmeno dopo l’avvio.

Nel caso in cui invece il simbolo telegu venisse visualizzato direttamente in una notifica, l’intera Springboard di iOS 11 si bloccherà. Sembra che l’unico modo per riprendere la possibilità di usare l’iPhone sia di chiedere a un altro contatto di inviare un nuovo messaggio e quindi provare a eliminare il thread che conteneva il carattere indiano. Pare che forzare il riavvio del dispositivo peggiori solo la situazione.

La versione beta di iOS 11.3 non sembra influenzata dalla vulnerabilità dunque è lecito ipotizzare che Apple risolverà la situazione una volta che la nuova release del sistema operativo sarà disponibile, durante la primavera. A ogni modo, la casa di Cupertino si sta ritrovando negli ultimi tempi a dover affrontare più problemi di sicurezza e bug dei suoi software rispetto al solito, ecco perché per iOS 12 starebbe adottando un nuovo approccio. Si vocifera infatti che Apple si stia concentrando più sull’affidabilità e sulle performance del software che sull’introduzione di nuove funzionalità.