Lenovo Moto G5S Plus con dual-camera in offerta

Floriana Giambarresi,

Design premium, schermo da 5,5 pollici in Full HD, buon comparto tecnico, doppia fotocamera posteriore e Android a bordo: Lenovo Moto G5S Plus è uno smartphone di fascia media ma dalle ottime performance oggetto di una nuova super offerta su Amazon, che ne abbassa il prezzo del 30% portandolo dai 299 euro ai 209 euro spedizione inclusa.

Moto G5S Plus è uno smartphone Android completo ed efficiente, con alcune eccellenze specialmente in ambito fotografico. Oltre a una fotocamera frontale grandangolare da 8 megapixel per selfie definiti e di qualità, il telefono è infatti provvisto di una dual-camera posteriore con due sensori da 13 megapixel, flash a LED e zoom digitale 8x che consente di scattare foto a una altissima risoluzione e di registrare video in formato 4K.

Sotto a una scocca realizzata in alluminio di alta qualità che abbina un design ricercato agli elementi distintivi del brand Motorola, di proprietà Lenovo, vi è una dotazione hardware di tutto rispetto capace di far girare Android 7.1 Nougat in maniera fluida: è infatti presente un processore Qualcomm Snapdragon 625 octa-core da 2,0 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e da una GPU Adreno 506, mentre la memoria interna dedicata all’archiviazione dei dati è di 32 GB, ulteriormente espandibile tramite schede microSD. Il display è da 5.5 pollici Full-HD (1.920 x 1080, 401 ppi).

Galleria di immagini: Motorola Moto G5S e G5S Plus, immagini

Sottile e leggero (168g di peso), Moto G5S Plus integra una batteria da 3000 mAh agli ioni di litio con tecnologia TurboPower capace di garantire la ormai tradizionale autonomia di un giorno d’uso. Per quanto concerne il lato software, ad Android va ad affiancarsi la Moto Experience con varie funzionalità aggiuntive che arricchiscono e personalizzano il sistema operativo mobile di Google, tra cui le note Night Display e Quick Replay.

Trattasi in definitiva di uno smartphone Android avanzato nonostante la fascia di prezzo in cui si inserisce, particolarmente pensato per gli amanti della fotografia in mobilità. Un cameraphone, insomma, di cui è possibile dotarsi con un importante risparmio approfittando dell’offerta su Amazon.