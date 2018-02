MediaWorld, tanta tecnologia a prezzi scontati

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte “All You Need is Tech“. Sino al prossimo 21 febbraio 2018, i clienti della famosa catena di elettronica potranno approfittare di alcuni interessanti sconti su prodotti di svariate categorie come smartphone, TV e computer. Tra gli smartphone, per esempio, si evidenzia il Samsung Galaxy S8 al pezzo di 599 euro. Stesso prezzo per l’iPhone 7 32GB. Con 299 euro, invece, i clienti potranno portarsi a casa l’interessante Huawei Mate 10 Lite.

Non mancano anche alcune proposte per tutti coloro che hanno bisogno di cambiare il loro computer con un nuovo modello dotato del sistema operativo Windows 10. Per esempio, si evidenzia il convertibile Pavilion x360 con processore Intel Core i3 e 8GB di RAM a 599 euro, oppure il notebook Lenovo Ideapad 320 con processore AMD A9 e 8GB di RAM al prezzo di 399 euro. Non marcano poi tanti accessori e periferiche per PC come router e stampanti. Per chi ama la fotografia, MediaWorld propone la reflex Canon EOS 1300D al prezzo di 369 euro. Gli appassionati di gaming potranno rivolgere la loro attenzione, invece, sulla console PS4 500GB venduta al prezzo di 249 euro.

Il volantino include anche diversi gadget come gli hoverboard ed i droni. Tra i multirotore si evidenzia il modello DJI Spark a 479 euro. Infine, non manca una lunga selezione di televisori di ultima generazione che offrono un’esperienza di visione pari a quella delle sale cinematografiche.

Per esempio, si mette in evidenza il sofisticato modello OLED di Samsung, con schermo da 55 pollici, 4K e HDR, proposto al prezzo di 979 euro. Offerta di TV che continua anche con modelli meno costosi ma non per questo meno interessanti sul fronte della qualità.