Il Microsoft Surface Book 2 è arrivato finalmente in Italia e può essere prenotato dalla giornata di oggi direttamente dal Microsoft Store italiano, l’eShop ufficiale della casa di Redmond. La messa in vendita ufficiale inizierà, invece, dal prossimo 15 marzo 2018 (modello da 13,5 pollici) e dal 6 aprile 2018 (modello da 15 pollici). Gli interessati potranno quindi scegliere già oggi sia il modello da 13,5 pollici che quello da 15 pollici. Come previsto, i prezzi del nuovo Surface Book 2 sono piuttosto alti ma rispecchiano fedelmente l’alta qualità delle soluzioni tecniche.

Non stupisce, quindi, se la versione d’accesso del Surface Book 2 costa ben 1749 euro, mentre la variante più completa arriva a costare addirittura ben 3899 euro. Prezzi davvero alti ma questi prodotti rappresentano il meglio della loro categoria e Microsoft non ha mai nascosto l’orgoglio di aver realizzato un dispositivo così innovativo e performante. La scocca, per esempio, è realizzata in magnesio ed è in grado di offrire allo stesso tempo robustezza e leggerezza. Il display da 13,5 pollici dispone della tecnologia “PixelSense” e presenta una risoluzione di 3000 x 2000 pixel (267 PPI) con Aspect Ratio da 3:2. La variante da 15 pollici presenta, invece, una risoluzione da 3240 x 2160 pixel (260 PPI).

Il Surface Book 2, inoltre, può contare su processori Intel di settima e di ottava generazione e può disporre anche delle GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 e NVIDIA GeForce GTX 1060. Non mancano, poi, Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1 LE. La dotazione tecnica include anche le porte USB 3.0 Type A (due), la porta USB Type-C (primo Surface a disporne), un card reader SDXC, il jack per le cuffie da 3,5mm e 2 Surface Connect. Il sistema operativo è, ovviamente, Windows 10 Pro.

Di seguito, il completo listino prezzi italiano.

Surface Book 2, i prezzi italiani

Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i5 (settima generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM, Intel HD Graphics 620 a 1749 euro

Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 2249 euro

Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 2849 euro

Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 1TB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 3449 euro

Surface Book 2 – 15 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 256GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 2899 euro

Surface Book 2 – 15 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 3399 euro

: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 3399 euro Surface Book 2 – 15 pollici: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 1TB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 3899 euro

Contestualmente al lancio del Surface Book 2, per festeggiare il compleanno della linea Surface, Microsoft ha lanciato una promozione sul suo ultimo Surface Pro 2017 che permette di risparmiare cifre importanti sul suo acquisto.