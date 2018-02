Lo stronzio, visto da vicino

L’immagine di un singolo atomo di stronzio caricato positivamente, tenuto pressoché immobile dai campi elettrici, ha vinto il premio dell’anno in un ambito concorso di fotografia scientifica, organizzato dall’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), nella categoria Equipment & Facilities.

Quello che si vede al centro della fotografia intitolata “Un singolo atomo in una trappola di ioni” è uno stronzio intrappolato e immortalato dallo studente di Oxford David Nadlinger come parte della sua ricerca sulla fisica quantistica. Un laser blu-viola illumina l’atomo, che quindi assorbe e riemette abbastanza particelle di luce ad una velocità tale da essere fotografato a lunga posa con una fotocamera convenzionale (una DSLR).

Quindi, tecnicamente, quella che si sta vedendo nella fotografia, ingrandita qui di seguito, è la luce emessa dall’atomo e non l’atomo stesso. Due elettrodi di metallo generano campi elettrici che tengono l’atomo quasi immobile. Ma quanto è grande? Per la prospettiva, lo spazio tra le due punte degli aghi di metallo è di circa 2 millimetri.

Secondo quanto si apprende sul comunicato della EPSRC:

gli ioni atomici raffreddati a laser forniscono una piattaforma incontaminata per esplorare e sfruttare le proprietà uniche della fisica quantistica. Questi possono servire come orologi e sensori estremamente precisi o come elementi costitutivi per i futuri computer quantistici che potrebbero affrontare i problemi che ostacolano anche i più grandi supercomputer odierni.