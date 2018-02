Alcatel 5, 3V e 1x, annuncio al MWC 2018

Luca Colantuoni,

Samsung monopolizzerà il Mobile World Congress 2018 di Barcellona con i suoi Galaxy S9/S9+, ma i visitatori potranno vedere da vicino anche smartphone di altri noti produttori. Alcatel, ad esempio, ha confermato su Twitter che il 24 febbraio annuncerà tre modelli Android, tutti con schermo 18:9.

Gli Alcatel 5, 3V e 1X sono stati già mostrati alla stampa specializzata durante il CES 2018 di Las Vegas e da diverse settimane circolano indiscrezioni sulle specifiche tecniche. Il più interessante è sicuramente Alcatel 5, per il quale si prevede un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel). Come si nota nell’immagine pubblicata dal produttore francese, lo smartphone possiede cornici molto sottili su tre lati. La cornice superiore ha invece uno spessore piuttosto evidente, in quanto ospita una doppia fotocamera frontale.

In base alle informazioni di fine gennaio, Alcatel avrebbe scelto sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/2.0 e grandangolare (120 gradi). La dual camera può essere sfruttata anche per sbloccare lo smartphone con la funzionalità Face Key. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore MediaTek MT6750, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore da 12 megapixel, batteria da 3.000 mAh, lettore di impronte digitali e Android 8.0 Oreo.

Per Alcatel 3V si prevedono invece uno schermo 18:9 da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore MT6737T a 1,45 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, slot microSD, dual camera posteriore da 16 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte e batteria da 3.000 mAh. Poche le informazioni sul nuovo Alcatel 1X: schermo 18:9, lettore di impronte e singola fotocamera.