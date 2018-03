Facebook, due smart speaker a luglio

Filippo Vendrame,

Facebook potrebbe lanciare due smart speaker nel prossimo mese di luglio. Questi dispositivi che internamente sono chiamati Aloha e Fiona, disporranno di uno schermo da ben 15 pollici e permetteranno agli utenti di comunicare attraverso delle vere e proprie video chat con amici e familiari. In origine, questi dispositivi avrebbero dovuto debuttare a maggio, ma il social network ha voluto posticipare il loro debutto per migliorare alcuni aspetti come la qualità dell’audio ed il software.

L’azienda Pegatron di Taiwan sembra che sia stata scelta da Facebook per assemblare questi prodotti che disporranno di sofisticati display realizzati da LG. Aloha dovrebbe essere il prodotto di punta di Facebook nel settore degli smart speaker e sarà più sofisticato di Fiona. Aloha, alla fine, potrebbe essere commercializzato con il nome di Portal e potrebbe disporre di alcune funzionalità smart davvero molto interessanti. Secondo alcune indiscrezioni, questo prodotto, oltre a permettere di avviare video chat con gli amici e disporre di altre funzionalità social, dovrebbe integrare il supporto ai comandi vocali ed includere un sofisticato sistema di riconoscimento facciale che permetterà di riconoscere immediatamente gli utenti attraverso una fotocamera frontale.

Facebook avrebbe anche firmato dei contratti di licenza musicale con Sony e Universal Music per arricchire le applicazioni del dispositivo. Secondo gli analisti, dispositivi così strutturati dovrebbero permettere a Facebook di poter competere nel dinamico mercato degli smart speaker alla pari con gli altri grandi player come Amazon e Google.

In particolare, questi prodotti se la vedranno direttamente con l’Amazon Echo Show che dispone di un display da 7 pollici.

Gli smart speaker di Facebook sono stati progettati all’interno di Building 8, il laboratorio dove Facebook sviluppa i suoi progetti più segreti. Possibile, inoltre, che questi prodotti vengano presentati in concomitanza con la conferenza per sviluppatori F8 2018 di Facebook che si terrà nel mese di maggio.

Non ci sono informazioni sui prezzi, ma passate indiscrezioni affermavano che Portal potesse essere messo in vendita ad un costo di circa 499 dollari. Quello che è chiaro è che Facebook intende entrare con prepotenza nel mercato degli smart speaker, un settore in grande sviluppo e su cui tutte le grandi aziende tech del mondo stanno puntando.