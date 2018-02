Google aggiorna Maps e rilascia Gmail Go

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Maps per iOS che include una funzionalità molto utile presente da oltre una anno su Android, ovvero la visualizzazione di informazioni su alcuni punti di interesse, sulle condizioni del traffico e sul trasporto pubblico. L’azienda di Mountain View ha rilasciato inoltre Gmail Go per Android, la versione light del client di posta elettronica.

Dopo aver installato l’aggiornamento di Google Maps, gli utenti iOS vedranno nella parte inferiore dello schermo tre schede (Esplora, Auto e Trasporto). La scheda Esplora permette di cercare velocemente alcuni punti di interesse nelle vicinanze (ristoranti, bar, stazioni di servizio, ATM, farmacie e negozi di alimentari). Per ognuno di essi vengono mostrate varie informazioni, come indirizzo, numero di telefono e orario di apertura, oltre a foto e recensioni. Nella scheda Auto sono invece visualizzate le condizioni del traffico e indicati i percorsi più veloci per raggiungere la destinazione (ad esempio, casa o lavoro). Infine, la scheda Trasporto fornisce una stima del tempo di arrivo dei mezzi pubblici alla fermata più vicina. È evidente che la funzionalità richiede l’attivazione dei servizi di localizzazione (GPS) dello smartphone.

Gmail Go per Android è invece una versione più leggera di Gmail. L’app occupa circa la metà di spazio rispetto a quella tradizionale (circa 25 MB contro 47 MB) e consuma meno banda durante la sincronizzazione delle email. Le funzionalità sono tuttavia le stesse. Google ha sviluppato Gmail Go per gli smartphone di fascia bassa sui quali è installato Android Go, una versione light di Android 8.0 Oreo. Altre app sono YouTube Go, Google Go, Google Assistant Go, Google Maps Go e Files Go.