Ibowin, tablet Android con 3G in super offerta

Floriana Giambarresi,

Un tablet da 7 pollici leggero, altamente portatile, che consente di connettersi a Internet mediante il Wi-Fi o il 3G e provvisto di tutte le funzionalità che contraddistinguono il sistema operativo Android: si tratta di ibowin M710, tablet che in giornata odierna viene proposto su Amazon a un prezzo super scontato del 67%. Il prezzo infatti passa dai 139 euro ai soli 46 euro spedizione inclusa, rappresentando così una ghiotta occasione per dotarsi di un device del genere.

Ibowin M710 si colloca come il dispositivo ideale per chiunque voglia acquistare un tablet particolarmente economico utile a navigare su Internet, leggere contenuti, giocare, guardare video e usufruire di tutte le app disponibili sul Google Play Store, senza particolari esigenze. Il device è basato su Android 6.0 Marshmallow e ha la peculiarità di fungere anche da cellulare 3G con due alloggi per SIM card.

Quanto alla dotazione hardware, ibowin M710 ha a bordo un processore MediaTek MT8321 Quad-core con velocità di 1.5GHz, affiancato da 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna, utile ad archiviare immagini, documenti, video e applicazioni scaricate dallo store per Android. Presenti due fotocamere, una frontale da 0,3 megapixel e una posteriore da 2 megapixel, una batteria al litio da 3000 mAh e uno schermo Multi-Touch IPS capacitivo da 7 pollici con risoluzione da 1024×600 pixel.

Trattasi dunque di un tablet utile per quelle persone che fanno i primi passi verso le nuove tecnologie, un regalo adatto alle famiglie e a chi desidera dotarsi di un dispositivo per l’intrattenimento, senza effettuare un importante esborso economico. Anzi, approfittando dell’offerta odierna su Amazon, è possibile ottenerlo a un costo davvero irrisorio.