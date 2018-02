iPhone conquista il 51% dei guadagni smartphone

Marco Grigis,

Il periodo natalizio si è rivelato particolarmente proficuo per Apple. E non solo per i già annunciati risultati del Q1 2018, con una performance sul mercato importante per il gruppo, ma anche e soprattutto per la nuova espansione della linea iPhone. Secondo un’analisi condotta da Strategy Analytics, infatti, il gruppo di Cupertino sarebbe riuscito a conquistare il 51% di tutti i guadagni dell’intero mercato smartphone.

Secondo quanto rivelato dalla società d’analisi, nel periodo natalizio del 2017 Apple ha raccolto il 51% di tutte le entrate smartphone, pari a 61.4 miliardi di dollari. Un dato importante, se si considera come l’intero mercato abbia generato, nello stesso periodo, un totale di 120 miliardi di dollari. Un miglioramento anche in relazione al precedente 2016, quando la società di Cupertino si era assestata su una percentuale del 48%.

Senza troppe sorprese, la mela morsicata conquista quindi la posizione più alta del podio fra i produttori di smartphone, seguita da Samsung con 18.9 miliardi di dollari e Huawei, quest’ultima capace di totalizzare 8.4 miliardi di dollari. Il distacco è certamente sensibile, considerato come Apple sia stata in grado di raccogliere tre volte tanto rispetto al rivale più vicino, e conferma come la linea iPhone sia ancora amatissima dal pubblico.

Secondo Strategy Analytics, il risultato deriva sia dall’elevato numero di device distribuiti che dal prezzo medio di vendita, di circa 800 dollari considerando tutti gli esemplari che oggi costituiscono la linea iPhone. In particolare, gran parte delle vendite potrebbero essere state generate da iPhone 7 e iPhone 8, mentre più ridotto sarebbe il bacino di iPhone X dati i prezzi più alti, sebbene il dispositivo sia comunque riuscito a convincere un numero importante di consumatori.

Così come specificato ieri da Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe addirittura migliorare la propria posizione nel corso del 2018, grazie al previsto lancio di tre nuovi modelli. Quello LCD da 6.1 pollici, proposto forse a 699 dollari, potrebbe addirittura garantire al gruppo la distribuzione di 100 milioni unità, una cifra davvero record anche per la stessa società di Cupertino.

Galleria di immagini: iPhone 8 e iPhone 8 Plus: le foto