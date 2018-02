Microsoft, Surface Pen con clip sensibile al tocco

Filippo Vendrame,

Microsoft è costantemente al lavoro per affinare la Surface Pen, il ben noto pennino che permette ai possessori di un computer della linea Surface di poter interagire sullo schermo per prendere appunti, disegnare e compiere tante altre operazioni. L’ultima idea del gigante del software che potrebbe trovare spazio all’interno di una futura nuova variante del pennino, è racchiusa all’interno di un nuovo brevetto.

In futuro, la Surface Pen potrebbe essere utilizzata anche al posto del mouse. L’idea che sta alla base di questo brevetto è interessante. Microsoft potrebbe dotare il pennino di una sorta di clip sensibile al tocco che potrebbe essere utilizzata dagli utenti al posto della rotellina del mouse. Sfiorando con il dito questa superficie, gli utenti potranno scorrere la pagina web proprio come se stessero usando la rotellina del mouse. Oggi, con la Surface Pen per fare la stessa cosa è necessario utilizzare il pennino con precisione sulla barra di scorrimento del browser web. Una modo scomodo di scorrere la pagina che in futuro potrebbe essere brillantemente superato da questa idea.

Questa clip sensibile al tocco potrebbe essere sfruttata anche per altri scopi. Nel brevetto è evidenziato che la clip potrebbe essere utilizzata per mettere il pennino in una sorta di modalità standby e per riattivarlo prima dell’utilizzo.

Ovviamente, trattasi di un brevetto e come tale non è detto che quanto descritto possa, in futuro, trovare un riscontro all’interno del prodotto finale. L’idea è comunque interessante e potrebbe aumentare in maniera importante l’utilizzo della Surface Pen che oggi è prevalentemente utilizzata dagli utenti solo per disegnare e per prendere appunti.