Visore ASUS Windows Mixed Reality ora disponibile

Floriana Giambarresi,

Design 3D elegante, leggero e confortevole, semplice da utilizzare ed esperienza innovativa di realtà virtuale: il nuovo visore ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 è da ora disponibile in Italia al prezzo di 449 euro con supporto ad oltre 20 mila app Windows e a più di 2 mila giochi Steam VR.

Presentato ufficialmente alla scorsa edizione dell’IFA, l’ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 è un visore per la realtà virtuale dalla configurazione iniziale resa particolarmente semplice che consente di esplorare nuovi mondi virtuali in meno di dieci minuti, grazie all’assenza di sensori esterni. Compatibile con diversi PC di fascia economica, è caratterizzato da un corpo futuristico con un motivo costituito da centinaia di poligoni 3D e una struttura pensata per essere indossata comodamente anche per diverse ore, senza fare pressione su naso e viso; il device dispone infatti di un peso ridotto (meno di 400 grammi) ed è costruito con materiali di qualità dotati di rivestimento antibatterico e traspirante.

Provvisto di diversi sensori interni come giroscopio, accelerometro e magnetometro che determinano l’orientamento dell’utente e di un sistema di tracking inside-out, che riporta i movimenti compiuti da chi lo indossa anche nel mondo virtuale senza ritardi, il visore Windows Mixed Reality di Asus integra due telecamere frontali con tracciamento di tipo 6DoF (sei gradi di libertà) che interagiscono con i 32 punti di luce a LED su ciascun controller e permettono all’headset di mappare l’ambiente circostante e tracciare i movimenti in maniera precisa e puntuale. La risoluzione supportata è 3K, da 2880 x 1440 pixel, con frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Sono più di 20 mila le app Windows e oltre 2 mila i titoli Steam VR supportati per intrattenersi guardando video e giocando in realtà virtuale o, ancora, per completare un progetto aziendale o scolastico in maniera del tutto peculiare. Inoltre, accedendo al portale Cliff House, sarà possibile provare app di mixed-reality come ad esempio HoloTour, che consente di esplorare luoghi dal mondo dal salotto di casa propria.

Il visore VR Asus HC102 sbarca dunque in Italia, online e nei negozi fisici, offrendo in tal modo una futuristica opzione per chiunque voglia immergersi in mondi virtuali e sperimentare una nuova tipologia di intrattenimento.