Xbox One, Party Chat su iOS ed Android per tutti

Filippo Vendrame,

Dopo un lungo periodo di test, Microsoft ha rilasciato, attraverso un’aggiornamento per l’app Xbox su iOS ed Android, il supporto alle tanto attese Party Chat, cioè le chat di gruppo. Trattasi di una novità molto attesa dai giocatori perchè permette di poter continuare a conversare con gli amici delle comunità di gioco anche quando non ci si trova fisicamente davanti alla console.

In questo modo, in ogni momento della giornata, i giocatori potranno chiacchierare tra di loro e magari organizzare qualche partita o torneo attraverso i loro dispositivi mobile. Le Party Chat su iOS ed Android portano anche un altro vantaggio. I giocatori potranno utilizzare il loro smartphone per comunicare anche durante le partite. In questo modo non saranno costretti ad interrompere una sessione di gioco per rispondere ad un messaggio importante. Le chat di gruppo su iOS ed Android, dunque, offrono maggiore libertà a tutti i più assidui giocatori.

La funzione di Party Chat è da lungo tempo presente all’interno della console, ma gli utenti si era sempre lamentati del fatto che la chat di gruppo fosse troppo legata all’utilizzo dell’Xbox One. Anche se con un certo ritardo, Microsoft ha deciso di accontentare i suoi utenti e di portare la chat di gruppo all’interno dell’app Xbox per dispositivi iOS ed Android.

Per poter disporre di questa novità è necessario aggiornare l’app Xbox del proprio dispositivo. Ma l’arrivo del supporto alle Party Chat per iOS ed Android non è l’unica novità di Microsoft per i suoi giocatori.

Per tutto questo fine settimana e precisamente sino alle ore 8.59 di lunedì 19 febbraio, i possessori di una console Xbox 360 o Xbox One potranno approfittare gratuitamente di alcuni servizi dell’abbonamento Xbox Live Gold, come l’utilizzo del multiplayer nei giochi. Inoltre, i giocatori potranno scaricare e giocare gratuitamente a Rainbow Six: Siege, NBA2K 18 e Overwatch sempre sino alle ore 8.59 di lunedì 19 febbraio.