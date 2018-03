Xiaomi Mi MIX 2S, primo smartphone full screen?

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha anticipato la concorrenza con l’annuncio del Mi MIX, uno dei primi smartphone quasi “full screen”. Lo spessore delle cornici è stato ulteriormente ridotto con il Mi MIX 2, ma quella inferiore è ancora piuttosto evidente. Il Mi MIX 2S sarà invece un vero smartphone “bezel-less”, fatta eccezione per il piccolo foro della fotocamera frontale. Il produttore parteciperà al MWC 2018 di Barcellona, ma non è noto se presenterà il nuovo dispositivo mobile.

Le prime indiscrezioni sul MI MIX 2S risalgono a qualche giorno fa, quando su Weibo è stata pubblicata un’immagine dello smartphone con alcune specifiche tecniche. In base alle informazioni ricevute dal sito XDA Developers, il Mi MIX 2S esiste realmente e integra un processore Snapdragon 845. La dotazione hardware e software, scoperta nei file del firmware ottenuto da un utente XDA, comprende inoltre uno schermo con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), batteria da 3.400 mAh e sistema operativo Android 8.0 Oreo con interfaccia MIUI.

La diagonale del display non è nota, ma potrebbe essere 5,99 pollici, come quella del Mi MIX 2. Altri dettagli riguardano la dual camera posteriore. La fotocamera principale avrà un sensore Sony IMX363 che dovrebbe avere una risoluzione di 12 megapixel (non è stato ancora annunciato). Nel codice del firmware sono stati scoperti anche riferimenti ad alcune funzionalità IA, tra cui il riconoscimento della scena. Ciò significa che lo smartphone può scegliere automaticamente le impostazioni di scatto, in base all’oggetto/soggetto inquadrato.

Il Mi MIX 2S dovrebbe integrare 6/8 GB di RAM, 64/128/256 GB di memoria flash e un modem LTE compatibile con tutte le reti del mondo. Quasi certa la presenza di un lettore di impronte digitali sotto lo schermo. Assente invece il jack audio da 3,5 millimetri, sostituito dalla porta USB Type-C. Come si può vedere nell’immagine, la fotocamera frontale è stata spostata nell’angolo superiore destro. Nei precedenti Mi MIX e Mi MIX 2 era nell’angolo inferiore destro.