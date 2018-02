eBay: gli italiani amano comprare le TV online

Floriana Giambarresi,

La passione per la televisione da parte degli italiani è irrefrenabile: simbolo della comunicazione di massa per eccellenza, questo dispositivo non ha mai smesso di conquistare l’attenzione nel bel Paese registrando anzi una costante e inarrestabile crescita nell’ultimo biennio, pari al +195%. È il quadro condiviso da eBay.it, che svela un andamento nelle vendite delle TV quasi sorprendente, in cui a farla da padrone è Samsung, seguita dalla rivale LG.

Secondo quanto diramato, le vendite online dei televisori sono quasi triplicate nell’ultimo biennio tra gli oltre 5 milioni di utenti italiani attivi nella popolare piattaforma. Nell’anno che si recentemente concluso è stata acquistata una TV ogni 12 minuti, soprattutto in Lombardia, Lazio, Sicilia, Puglia e Campania, regioni che si affidano soprattutto a eBay per l’acquisto di un nuovo modello di televisore, che è stato capace di evolversi nel tempo grazie alle Smart TV, dotate di funzionalità al passo con i tempi tra cui la connettività a Internet che consente anche di fruire di contenuti in streaming, senza pubblicità, grazie a servizi come Netflix.

Nel +195% di vendite fatto registrare in Italia, gran parte di queste TV sono di Samsung, seguita da LG, ChangHong, AKAI e Philips. Inoltre, ogni 6 minuti in media gli italiani acquistano anche un dispositivo che affianca il televisore, come un decoder, un DDT o un dispositivo satellitare. Ogni due minuti viene comprato poi un accessorio TV, i cui più gettonati sono cavi e connettori video, Internet TV e media streamer, cavi e adattatori audio, telecomandi home audio, staffe e supporti per le casse.

Gli italiani amano acquistare prodotti tech online e non è un caso che il numero maggiore di acquisti su eBay.it sia avvenuto durante giornate come quelle che hanno caratterizzato il Black Friday e il Cyber Monday. Così, con l’obiettivo di replicare il successo di tali eventi, eBay ha introdotto la SuperTechWeek, che fino a oggi 19 febbraio propone sconti fino al 50% su diversi prodotti premium e la possibilità di ottenere un ulteriore sconto del 10% utilizzando il codice PTECH100 in fase di pagamento.