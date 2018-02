Essential Phone, nuovo colore Halo Gray e Alexa

Luca Colantuoni,

L’azienda fondata da Andy Rubin ha annunciato la disponibilità di un nuovo colore per il suo Essential Phone. Il modello Halo Gray sarà un’esclusiva Amazon USA e avrà un prezzo leggermente superiore rispetto ai modelli Black Moon e Pure White. Non ci sono differenze in termini di dotazione hardware, ma gli utenti statunitensi troveranno l’app Alexa che permette di gestire gli altoparlanti Echo.

In occasione della presentazione ufficiale dello smartphone, l’azienda aveva promesso la disponibilità di quattro colori (Black Moon, Pure White, Stellar Gray e Ocean Depths). Inizialmente era possibile acquistare solo il modello nero, mentre quello bianco (con frame argento) è arrivato sul mercato a metà ottobre 2017, pochi giorni prima della decisione di ridurre il prezzo da 699 a 499 dollari. Stellar Gray (nero opaco) è disponibile dallo scorso 15 febbraio, mentre Ocean Depths (cover blu e frame rame) sarà in vendita dal 20 febbraio. Un terzo modello (Copper Black, cover nera e frame rame) sarà in vendita dal 22 febbraio. Il prezzo di questi tre Essential Phone in edizione limitata è 599 dollari.

A sorpresa, il produttore ha aggiunto un quarto modello disponibile esclusivamente su Amazon USA. Per Halo Gray è stata scelta una cover di colore nero opaco e un frame argento. I materiali non sono cambiati rispetto all’originale, ovvero ceramica per la cover e titanio per il frame. La dotazione hardware è rimasta invariata: schermo da 5,71 pollici con risoluzione di 2560×1312 pixel e rapporto di aspetto 19:10, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e connettore magnetico Click per gli accessori. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. L’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo arriverà nelle prossime settimane.

Amazon USA vende anche i modelli Black Moon e Pure White. Il prezzo è identico a quello del modello Halo Gray, ovvero 449 dollari. Il sito di e-commerce effettua la consegna internazionale, quindi questi tre modelli possono essere acquistati anche dagli utenti italiani. Ovviamente bisognerà aggiungere le spese di spedizione e le tasse di importazione. La somma totale è circa 569 dollari.