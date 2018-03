Huawei P20 e P20 Plus, schermo OLED always on?

Luca Colantuoni,

L’annuncio dei Galaxy S9/S9+ al Mobile World Congress 2018 di Barcellona ha “costretto” Huawei a posticipare il lancio dei nuovi smartphone al 27 marzo. Da diverse settimane circolano indiscrezioni sui P20, P20 Plus e P20 Lite, la cui principale novità dovrebbe essere lo schermo “full screen” simile a quello dell’iPhone X. Arrivano ora nuove informazioni sul tipo di display e sulla batteria.

Il display sarà quindi la principale differenza rispetto agli attuali P10/P10 Plus. Invece di scegliere un pannello LCD con rapporto di aspetto 18:9, come quello del Mate 10 Pro, il produttore cinese ha quasi totalmente eliminato le cornici superiore e inferiore, lasciando solo un “notch” per la fotocamera frontale e i sensori. La risoluzione potrebbe quindi discostarsi dalle tradizionali Full HD+ (2160×1080 pixel) o Quad HD+ (2880×1440 pixel). Il modello Plus dovrebbe però ereditare dal Mate Pro 10 il pannello OLED che permetterà di implementare la funzionalità Always On Display.

Gli esperti di XDA Developers hanno scoperto nel firmware degli smartphone riferimenti alla capacità della batteria: 4.000 mAh per P20 Plus e 3.320 mAh per P20. Entrambi i modelli dovrebbero integrare il processore Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit) e 4 o 6 GB di RAM. Altra novità è la tripla fotocamera posteriore (confermata anche da Huawei) che, in base alle indiscrezioni di dicembre, avrà una risoluzione totale di 40 megapixel, lenti Leica e zoom ibrido 5x.

I due P20 potrebbero infine integrare la Point Cloud Depth Camera per il riconoscimento facciale 3D. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.1.