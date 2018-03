Nokia 7 Plus, nuova immagine dello smartphone

Luca Colantuoni,

Manca solo una settimana al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, quindi si prevede un aumento delle indiscrezioni sui dispositivi che verranno annunciati in quell’occasione. Uno di essi dovrebbe essere il Nokia 7 Plus, versione migliorata dell’attuale Nokia 7, con il quale HMD Global farà ufficialmente l’ingresso nella cerchia di produttori che hanno adottato uno schermo con rapporto di aspetto 18:9.

Qualche giorno fa, il noto leaker Evan Blass aveva pubblicato su Twitter le prime immagini ufficiali del Nokia 7 Plus, visibili all’inizio dell’articolo. La nuova foto dello smartphone è invece “live” e mostra il lock screen con le icone per accedere direttamente al microfono, alla fotocamera e alla funzionalità di sblocco tramite impronta digitale. La vera novità è lo schermo 18:9 (forse da 6 pollici con risoluzione di 2160×1080 pixel) con angoli arrotondati che rappresenta la differenza principale rispetto al Nokia 7. Lungo il bordo destro si notano anche i pulsanti per accensione e volume.

Il marchio Nokia è alla destra della fotocamera frontale (16 megapixel?), mentre il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, sotto la doppia fotocamera con ottica Zeiss (12 e 13 megapixel?). La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.0 Oreo. Il Nokia 7 Plus è inoltre il primo smartphone Android One di HMD Global. Dato che la presentazione avverrà con ogni probabilità a Barcellona, questo modello avrà una distribuzione internazionale. Il Nokia 7 è disponibile solo in Cina.