Luca Colantuoni,

HMD Global annuncerà nuovi smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Durante l’evento dovrebbero essere mostrati il Nokia 7 Plus, il Nokia 1 e forse il top di gamma Nokia 9. Il produttore finlandese ha pianificato il lancio di altri modelli nel corso dell’anno, uno dei quali potrebbe essere il Nokia 8 Pro o Nokia 10 (il nome non è confermato).

Il nome in codice dello smartphone (Nokia 8 Sirocco) era stato scoperto all’inizio dell’anno nel file APK dell’app Fotocamera, insieme al logo Zeiss. Il noto produttore tedesco, che realizza le ottiche di alcuni smartphone Nokia, aveva pubblicato su Twitter (circa sette mesi fa) un breve video che potrebbe suggerire la principale caratteristiche del Nokia 8 Pro, ovvero un modulo fotografico posteriore con cinque lenti. Un brevetto, scoperto a fine gennaio, descrive un sistema formato da ottiche intercambiabili rotanti.

Invece di cambiare le ottiche, come avviene in una reflex, l’utente può cambiare la lunghezza focale e l’apertura dell’obiettivo, ruotando il modulo fotografico, passando ad esempio da un grandangolo ad un teleobiettivo e viceversa. Altre possibili specifiche sono il processore Snapdragon 845, lo schermo 18:9 e il telaio con design “double glass” (vetro avanti e dietro con frame in alluminio). L’immagine seguente raffigura invece un ipotetico Nokia 8 Pro con un modulo fotografico simile a quello del Lumia 1020.

Lo smartphone dovrebbe essere annunciato tra agosto e settembre, quindi si prevedono ulteriori indiscrezioni, conferme o smentite nel corso dei prossimi mesi.