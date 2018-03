Luca Colantuoni,

Manca meno di una settimana all’evento Unpacked organizzato da Samsung al Mobile World Congress 2018 di Barcellona e, come era prevedibile, sono apparse online nuove foto dei Galaxy S9/S9+ che non lasciano spazio all’immaginazione, in quanto permettono di vedere il design in dettaglio. Arrivano anche informazioni sui possibili prezzi dei due smartphone.

Come previsto, i nuovi modelli hanno un aspetto praticamente identico a quello dei Galaxy S8/S8+. Frontalmente non si notano grandi differenze, ad eccezione della cornice inferiore che ha uno spessore impercettibilmente minore. Non è cambiata nemmeno la disposizione dei fori nella cornice superiore e quella dei pulsanti lungo i due lati (accensione a destra, volume e Bixby a sinistra). Invariata anche le diagonale dello schermo Super AMOLED: 5,8 pollici (Galaxy S9) e 6,2 pollici (Galaxy S9+) con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9.

Le principali novità estetiche si notano sul retro. Il lettore di impronte digitali è stato spostato al centro sotto il modulo fotografico. La risoluzione della fotocamera posteriore è sempre 12 megapixel, ma Samsung ha aggiornato l’ottica, scegliendo un obiettivo con apertura variabile (f/1.5 e f/2.4) per migliorare gli scatti alle basse luci. Sarà inoltre possibile registrare video in super slow motion a 960 fps. Il Galaxy S9+ avrà una seconda fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura f/2.4. Quella frontale è invece da 8 megapixel con apertura f/1.7. Le funzionalità della fotocamera sono state evidenziate in alcuni video pubblicati su YouTube.

I Galaxy S9/S9+ avranno finalmente altoparlanti stereo, progettati in collaborazione con AKG. Il Galaxy S9 integrerà processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD e batteria da 3.000 mAh, mentre il Galaxy S9+ avrà 6 GB di RAM e batteria da 3.500 mAh. Non mancheranno scanner dell’iride, riconoscimento facciale e ricarica wireless. Entrambi verranno offerti anche in versione dual SIM. Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo con interfaccia Samsung Experience.

Gli utenti europei potranno scegliere tre colori: Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple. In alcuni paesi sarà disponibile anche la colorazione Titanium Gray. Un operatore telefonico inglese afferma che il prezzo sarà 50 sterline più alto rispetto ai Galaxy S8/S8+. Ipotizzando una cambio 1:1, i prezzi italiani dovrebbero essere 879,00 euro (Galaxy S9) e 979,00 euro (Galaxy S9+).