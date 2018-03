Sharp Aquos, Smart TV da 40 pollici in offerta

Floriana Giambarresi,

Un televisore da 40 pollici, dal design particolarmente sottile ed elegante, con sistema audio surround e tutta l’esperienza di intrattenimento resa possibile dalle Smart TV: è il Sharp Aquos G5342, oggetto di una nuova offerta su Amazon che lo propone in giornata odierna a 339 euro con spedizione gratuita, ovvero a 60 euro in meno rispetto al suo prezzo standard.

Sharp Aquos Smart TV da 40 pollici consente di guardare i propri canali preferiti senza decoder esterni ma anche di fruire di film, serie TV, documentari in streaming senza interruzioni pubblicitarie da servizi come Netflix, di video e musica dall’app YouTube, di giocare direttamente sul divano del salotto e di scaricare e utilizzare tante altre app, scaricabili dal portale AQUOS NET+, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia Smart. È infatti sufficiente connettere il televisore alla rete Wi-Fi di casa per ottenere ancora più divertimento.

Il design della scocca è molto elegante, impreziosito da due eleganti basi laterali curve, basato su un ampio schermo da 40 pollici a LED da 16:9 e risoluzione in Full HD a 1080p. Grazie alla classe di efficienza energetica A+, è possibile risparmiare sui consumi; le tecnologie di ricezione supportate sono DVB-T2; DVB-S2; DVBT-C/S/ e HEVC, quindi la Smart TV è pronta per il nuovo switch off del digitale terrestre che ci sarà tra qualche anno. Grazie a ben 3 ingressi HDMI, sarà possibile collegare più dispositivi per godere su un grande schermo di immagini in alta definizione.

Tra le altre caratteristiche della Smart TV Sharp Aquos da 40″ si segnala la presenza del sistema audio Harman Kardon, della tecnologia Active Motion 200 – che definisce le immagini in movimento creando fotogrammi aggiuntivi con la CPU a bordo e usando pannelli LCD ad alta velocità – e il supporto al DTS Tru Surround, che crea un surround virtuale.

Trattasi dunque di un prodotto ideale per chi è alla ricerca di una Smart TV dal grande schermo, ma poco ingombrante, per rinnovare quella del proprio salotto di casa con un prodotto dalle funzionalità all’avanguardia ma dal prezzo contenuto, ancora più nella giornata odierna grazie all’offerta su Amazon.