HTC Desire 12, specifiche confermate

Luca Colantuoni,

Nonostante offra smartphone di ottima qualità, HTC non riesce ad incrementare i profitti, come dimostrano gli ultimi risultati trimestrali. Il produttore taiwanese cercherà di aumentare il suo market share con il nuovo Desire 12, del quale circolano indiscrezioni da qualche giorno. Le principali specifiche sono state ora confermate dall’immagine della confezione retail apparsa online. Non è chiaro se il dispositivo verrà annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Gli ultimi modelli della serie sono i Desire 10 Pro e Lifestyle presentati a settembre 2016. Dopo aver dedicato tempo e risorse ai top di gamma, HTC potrebbe puntare nuovamente alla fascia bassa per aumentare le vendite. Il noto leaker Evan Blass aveva già fornito alcune informazioni sul Desire 12 (nome in codice Breeze), ma ora la confezione dello smartphone rivela la sua dotazione hardware. Lo schermo avrà una diagonale di 5,5 pollici e una risoluzione HD+ (1440×720 pixel), quindi sarà il primo della serie con rapporto di aspetto 18:9.

All’interno troveranno posto un processore quad core MediaTek, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La fotocamera posteriore ha un sensore da 12 megapixel, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e supporta la registrazione video a 1080p, mentre per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore BSI da 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). La batteria ha una capacità di 2.730 mAh. Possibile anche una versione con 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

Dato che il top di gamma HTC U12 non verrà annunciato a Barcellona, il produttore potrebbe scegliere la manifestazione spagnola per mostrare il nuovo modello della serie Desire.