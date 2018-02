Microsoft ha brevettato una Surface Pen che vibra

Filippo Vendrame,

Microsoft crede molto nella Surface Pen, il pennino che permette alle persone di poter interagire sugli schermi dei dispositivi Surface per scrivere o disegnare. L’ultima idea sulla società per la sua penna arriva all’interno di un nuovo brevetto che mette in evidenza un interessante sistema di feedback tattile. Il brevetto mette in risalto l’installazione di una sorta di elettromagnete posizionato sulla punta della Surface Pen per creare vibrazioni.

Sebbene la Surface Pen non sia pensata per essere utilizzata come controller, sicuramente un sistema di feedback tattile potrebbe tornare utile nell’utilizzo della penna in diverse situazioni. Per esempio, piccole vibrazioni potrebbero aiutare le persone a scrivere meglio sul display, offrendo una sensazione d’uso più simile a quelle della classica scrittura su foglio di carta. Le vibrazioni potrebbero essere utili anche in diversi altri scenari come nell’arrivo delle notifiche o nell’esecuzione di alcune applicazioni.

In ogni caso, la presenza di un sistema di feedback tattile potrebbe offrire un valore aggiunto alla Surface Pen. Ovviamente, trattasi di un brevetto, cioè di un’idea, e non è detto che Microsoft traduca quanto descritto in realtà.

Quello che però è certo è che il gigante del software voglia migliorare molto la sua penna. La società, infatti, continua ad esaltare questo strumento in tutti i suoi prodotti della linea Surface e con il futuro possibile arrivo di Adromeda, una sorta di agenda digitale, la Surface Pen potrebbe rivestire un ruolo ancora più importante.

Si ricorda, infine, che di recente Microsoft ha depositato un altro interessante brevetto per la sua Surface Pen concernente la presenza di una clip sensibile al tocco per essere utilizzata al posto della rotellina del mouse per diversi compiti all’interno di Windows 10.