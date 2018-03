Samsung Galaxy S9 con social network Uhssup?

Floriana Giambarresi,

Insieme al Samsung Galaxy S9, la nota casa produttrice potrebbe lanciare un social network proprietario: denominato Uhssup, si tratterebbe di un’app mobile basata sulla condivisione della posizione dell’utente in tempo reale e sulla comunicazione con amici e contatti. Dovrebbe essere preinstallata sul nuovo smartphone, per poi arrivare anche sugli altri device di punta dell’azienda sudcoreana.

Lo si apprende da un rapporto condiviso da Heraldcorp, secondo il quale oltre a presentare una domanda di brevetto per il marchio Uhssup all’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), Samsung ha anche depositato i documenti in Corea per i marchi “Uhssup” e “Samsung Social”. In base a quanto specificato, “Uhssup” permetterà agli utenti di condividere la loro posizione in tempo reale e commentare le posizioni di altri utenti e si prevede che disporrà di funzionalità di messaggistica simili a quelle di WhatsApp e Facebook Messenger.

Altri indizi in passato hanno suggerito che Samsung sarebbe al lavoro su un servizio di tale genere. Infatti, nell’annuncio ufficiale che la compagnia sudcoreana ha diramato per la presentazione dell’atteso Samsung Galaxy S9, l’azienda ha promesso agli utenti non solo “una fotocamera reimmaginata”, ma anche di “ridefinire il modo in cui condividi il tuo momento”. Potrebbe dunque trattarsi proprio di questa nuova app, un social network che andrebbe ad aggiungersi all’ecosistema di app Samsung come ad esempio Samsung Pay, Samsung Cloud e Samsung Pass.

Non è comunque chiaro quale sia la logica della casa sudcoreana dietro al lancio di un proprio social network, ma non manca ormai molto per sapere con certezza quali siano i suoi piani: il reveal ufficiale del Galaxy S9 è infatti fissato per domenica 25 febbraio, in occasione del Mobile World Congress 2018. L’atteso smartphone di punta con cuore Android sarà accompagnato da una variante con schermo più ampio, il Galaxy S9+.