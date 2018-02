Samsung Internet 6.4, novità per il browser

Luca Colantuoni,

A distanza di circa un mese dalla versione beta, il produttore coreano ha annunciato la versione stabile di Samsung Internet 6.4, il browser preinstallato sui dispositivi Galaxy e, da fine ottobre, compatibile con tutti gli smartphone Android. La principale novità è il supporto per il Web Bluetooth. I miglioramenti riguardano invece la gestione dei download.

Grazie al supporto per le API JavaScript Web Bluetooth è possibile utilizzare il browser per gestire i dispositivi Bluetooth Low Energy, leggere le informazioni e ricevere notifiche quando si verifica un evento. La funzionalità doveva essere attivata in Samsung Internet 6.0 mediante un flag specifico, mentre ora è disponibile per default. Ovviamente la connessione non è automatica, ma occorre sempre il permesso dell’utente. È possibile, ad esempio, scrivere web app per il controllo di droni, lampadine e altri device IoT.

La nuova versione del browser migliora inoltre il download manager. Quando l’utente scarica un file potrà cambiare il nome prima di salvarlo sullo smartphone e successivamente aprirlo con un tocco sul link mostrato nella schermata. Nel pannello delle notifiche viene mostrata una barra di progresso e i link per mettere il download in pausa, riprenderlo o cancellarlo. Con un tap sulla notifica viene visualizzata la cronologia dei download.

Gli utenti indiani possono usare la modalità di risparmio dati che comprime immagini, video e audio. Altre novità sono il supporto per il sistema di pagamento UPI (Unified Payments Interface) e i risultati del cricket in tempo reale. Gli utenti cinesi vedranno invece una schermata di avvio con i contenuti pubblicati dai partner locali (Baidu, Weibo e Tencent). Samsung Internet 6.4, infine, include le patch Chromium che mitiga gli attacchi basati sulla vulnerabilità Spectre.