Sony DSC-RX100, la compatta oggi a metà prezzo

Floriana Giambarresi,

Una fotocamera compatta dalle prestazioni professionali, semplicissima da utilizzare ma dotata di funzionalità da esperti, è al momento disponibile su Amazon al miglior prezzo di sempre: si tratta della Sony DSC-RX100, proposta ancora per poche ore a un prezzo di 299 euro con spedizione gratuita invece di 600 euro. Il risparmio è davvero considerevole, del 50%.

Sony DSC-RX100 è una fotocamera dalle dimensioni particolarmente contenute e grande portabilità capace di dare del filo da torcere alle reflex entry-level, questo grazie all’hardware di cui è dotata. A bordo vi è infatti innanzitutto un sensore CMOS Exmor R da 1 pollice con risoluzione da 20,2 megapixel affiancato dall’obiettivo Carl Zeiss Vario-Sonnar con apertura focale f/1.8, zoom ottico 3,6x e possibilità di registrare video alla risoluzione Full HD a 50fps. Il flash è integrato ed è presente uno stabilizzatore ottico d’immagine SteadyShot.

A supporto vi è un processore di immagini BIONZ ad alta velocità che consente rapidi scatti fino a 10fps e immagini naturali, controllabili non solo dallo schermo LCD da 3 pollici a bordo ma anche da una ghiera di controllo che consente di regolare in maniera intuitiva fattori come esposizione, zoom, effetti e altre funzioni. La sensibilità ISO arriva fino a 25600 ISO in modalità multi frame NR, ciò significa che i fotografi potranno ottenere con la Sony DSC-RX100 immagini nitide anche in condizioni di illuminazione molto scarse. La messa a fuoco è automatica.

Numerose le modalità che spalancano le porte a nuove opportunità in ambito fotografico e di registrazione video. Tra queste, Fireworks, Landscape, Night, Night portrait, Portrait, Sports, Sunset e Twilight. Sebbene la Sony DSC-RX100 non sia certamente l’ultimo modello sul mercato, è una fotocamera compatta capace di dare grandi soddisfazioni grazie alle doti tecniche di cui è provvista e alle funzionalità che la affiancano, fotocamera che oggi è possibile ottenere a metà prezzo su Amazon, il prezzo più basso mai praticato dalla piattaforma di e-commerce più popolare al mondo per questo prodotto.