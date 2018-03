Sony: nel 2018 sempre più 4K, OLED e HDR per le TV

Cristiano Ghidotti,

Abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo in anteprima alla line-up di prodotti Sony per il 2018 in occasione del CES andato in scena a gennaio: dalle TV Bravia della linea AF8 (andranno ad affiancare il top di gamma A1 introdotto nel 2017) alle soundbar Dolby Atmos e DTS:X, passando per gli smartphone della gamma Xperia e altre soluzioni per l’audio in mobilità (cuffie, auricolari e wireless speaker). Oggi siamo riusciti a osservarli da vicino e a toccarli con mano.

Focalizzando in particolare l’attenzione sul segmento TV, Sony formula alcune interessanti previsioni: complice l’assenza della nostra nazionale ai mondiali di calcio si prevede una lieve decrescita nel volume complessivo delle unità vendute rispetto allo scorso anno. Al tempo stesso, però, chi comprerà un televisore sarà maggiormente propenso a scegliere un modello 4K e OLED. Più qualità dell’immagine, dunque, un’esigenza alla quale il produttore risponde integrando il supporto all’HDR per l’intera linea 2018.

Il design Slice of Living improntato al minimalismo e la tecnologia Acoustic Surface che trasforma la superficie stessa del pannello in un altoparlante sono tra i punti di forza dei modelli più avanzati, insieme alla retroilluminazione LED Full Array che va ad agire in modo selettivo sull’immagine e al sistema X-Motion Clarity per la gestione del motion blur. Questo grazie alla presenza del processore X1 Extreme.

Su tutti i modelli della gamma X (compresi XF90 da 49, 55, 65, 75 pollici e XF85 da 43, 49, 55, 65, 75, 85 pollici) è presente la piattaforma Android TV di Google, con pieno supporto al download delle applicazioni da Play Store, mentre su quelli della linea W sono preinstallate applicazioni da Smart TV per l’accesso a tutti i principali servizi di streaming (come Netflix).

Come detto in apertura, sono in arrivo numerose soluzioni audio inedite a marchio Sony, molte delle quali dedicate all’intrattenimento domestico: spiccano le soundbar HT-Z9F e Sony HT-X9000F che uniscono compattezza e qualità del suono, garantendo un effetto surround con il minimo ingombro.