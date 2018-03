Xperia XZ Pro, nuovo design per Sony?

Luca Colantuoni,

Sony annuncerà nuovi smartphone Android durante l’evento organizzato il 26 febbraio al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il produttore giapponese ha pubblicato su Twitter un breve video che sembra suggerire qualche novità per i prossimi modelli, probabilmente di tipo estetico. Da diversi anni, infatti, Sony utilizza lo stesso design per i suoi smartphone.

Il teaser è piuttosto criptico, in quanto mostra delle linee che scendono dall’alto. Man mano che si avvicinano al palmo della mano subiscono una curvatura verso il basso fino a scomparire. Probabilmente il video indica solo una leggera curvatura della cover posteriore che permette di migliorare la presa dello smartphone. Oppure potrebbe suggerire un cambiamento più drastico, come l’abbandono definitivo del tradizionale design OminiBalance e la scelta di uno schermo curvo, come quello del Galaxy S8. Altra possibile novità potrebbe essere il rapporto di aspetto 18:9 e quindi cornici con spessore ridotto.

Il primo smartphone con design rinnovato dovrebbe essere il successore dell’attuale Xperia XZ Premium, noto come Xperia XZ Pro (nome non confermato). Il nuovo top di gamma potrebbe avere uno schermo OLED da 5,7 pollici con risoluzione 4K, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria flash, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 18 e 12 megapixel con supporto per la registrazione video in super slow motion (960fps a 720p), grazie al sensore Motion Eye.

Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.0 Oreo. Il misterioso smartphone verrà annunciato a Barcellona. Fino ad allora verranno pubblicate ulteriori indiscrezioni su nome, specifiche e prezzo.