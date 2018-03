Archos lancia un monopattino elettrico con Android

Filippo Vendrame,

L’azienda francese Archos è nota per produrre prodotti di tutti i tipi, dai tablet pc ai droni. Adesso, la società ha annunciato il lancio del primo monopattino elettrico con tecnologia Android. Chiamato “Citee Connect“, questo monopattino elettrico si caratterizza per la presenza di una sorta di smartphone Android incastonato sulla parte alta del manubrio che funge come una sorta di “cruscotto multimediale”.

Dotato di un brillante display da ben 5 pollici, questo “cruscotto multimediale” è dotato di un processore quad core con 1GB di memoria RAM e 8 GB di memoria flash. Il sistema operativo installato da Archos è Android Oreo. Questo dispositivo multimediale incastonato nel manubrio del monopattino elettrico è dotato anche di connettività 3G. Anche se Archos non spiega esattamente le funzioni di questo sistema, le immagini mostrano sullo schermo Google Maps, dunque sicuramente questo dispositivo potrà essere utilizzato anche come una sorta di navigatore satellitare per orientarsi nei percorsi delle città. Come per tutti gli altri prodotti di Archos per la mobilità, anche “Citee Connect” dispone di un’app dedicata con la quale è possibile bloccare il suo funzionamento da remoto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo monopattino elettrico, il nuovo “Citee Connect” è costruito in alluminio e dispone di due ruote da 8.5 pollici a prova di foratura. “Citee Connect” dispone di un motore elettrico da 250W e di una batteria da 36Wh. Secondo il costruttore, questo monopattino elettrico può raggiungere una velocità massima di 22-25 Km/h e può disporre sino a 25 Km di autonomia nelle aree urbane.

Molto interessante, il “Citee Connect” dispone anche di un sistema di recupero dell’energia. Questo significa che rallentando e frenando, le batterie si ricaricano allungando l’autonomia.

Archos dice che “Citee Connect” sarà in vendita entro la prossima estate al prezzo di 499,99 euro.

Accanto a “Citee Connect”, Archos ha annunciato anche ulteriori due monopattini elettrici: “Citee” e “Citee Power“. Trattasi sostanzialmente di versioni meno sofisticate del “Connect” e che saranno messe in vedita al prezzo di 399 euro il prossimo aprile.