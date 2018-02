Fastweb Mobile, la prova è gratis

Filippo Vendrame,

Fastweb Mobile ha annunciato il terzo step del suo progetto #nientecomeprima. La strategia dell’operatore virtuale è quella di puntare alla massima trasparenza con il cliente. Proprio per questo, lo scorso maggio Fastweb Mobile annunciò una vera e proprio rivoluzione tariffaria con nuove offerte che andavano ad eliminare ogni possibile sorpresa in bolletta, abolendo, totalmente, i costi nascosti. Successivamente, a novembre, l’operatore virtuale annunciò il secondo step di questo progetto, rendendo sottoscrivibili le nuove offerte anche ai già clienti.

Adesso, Fastweb Mobile ha annunciato una terza importante novità. L’operatore ha deciso di lanciare la nuova offerta “Prova Fastweb Mobile” che consente di provare in maniera totalmente gratuita e senza vincoli di nessun genere il servizio mobile di Fastweb per il primo rinnovo. Chiunque, adesso, attraverso l’app MyFastweb e il sito fastweb.it potrà richiedere una SIM 4G e 4G Plus senza nessun costo di entrata né di uscita, nessuna penale e nessun vincolo. Anche le spese di spedizioni saranno offerte gratuitamente. Se il cliente dovesse decidere di recedere dal contratto prima di arrivare a pagare il secondo canone, potrà farlo senza alcun problema e senza alcuna penale.

La procedura di disdetta sarà del tutto digitale e basterà un click. Fastweb ha deciso di offrire un trattamento paritario anche per le offerte di rete fissa. Sia i nuovi clienti che i già clienti potranno aderire a tutte le nuove offerte che il provider lancerà. I vecchi clienti, in particolare, lo potranno fare senza dover pagare alcuna tassa per il cambio di piano.

Infine, Fastweb ha annunciato di aver incrementato da 50 a oltre 60 il numero delle destinazioni internazionali incluse in tutte le proprie offerte mobili.