Instant Rebate: Fujifilm X-H1 scontata di 150 euro

L’abbiamo provata in anteprima la scorsa settimana in una full immersion di workshop a Lisbona e le impressioni ricavate non possono che essere positive: Fujifilm X-H1 fa il suo debutto evolvendo la gamma di mirrorless della Serie X, introducendo un nuovo sistema di stabilizzazione in-body a cinque assi (IBIS) e migliorando l’algoritmo che gestisce l’autofocus. Un modello a ottiche intercambiabili per i professionisti e i fotoamatori più esigenti, con sensore APS-C X-Trans CMOS III da 24,3 megapixel e l’unità X-Processor Pro a gestire l’elaborazione delle immagini.

Fino al 30 aprile 2018 sarà possibile usufruire di uno sconto immediato pari a 150 euro sull’acquisto del corpo macchina o del kit contenente il Vertical Power Booster (che oltre a estendere l’autonomia della fotocamera ne incrementa le prestazioni) insieme a uno dei tre obiettivi della gamma XF che rientrano nella promozione: XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR e XF100-400mmF4.5- 5.6 R LM OIS WR. Per approfittarne è necessario acquistare la fotocamera (nuova) presso uno dei Fujifilm Professional Dealer distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Un’occasione per mettere mano a una mirrorless evoluta, che a performance avanzate in ambito fotografico unisce nuovi controlli e nuove modalità di ripresa per quanto riguarda la registrazione video, con il pieno supporto al formato 4K e l’introduzione di un’inedita modalità di Simulazione Pellicola dedicata ai filmmaker: Eterna. Il tutto racchiuso in un corpo macchina dalle dimensioni compatte, realizzato in lega di magnesio così da garantire resistenza e leggerezza.

Galleria di immagini: Fujifilm X-H1, le immagini della fotocamera

Di seguito una galleria di scatti realizzati durante il nostro test portoghese della X-H1, in arrivo sul mercato nel mese di marzo. Sono emerse ottime performance in fatto di stabilizzazione nelle situazioni di illuminazione più complesse e una gestione senza sbavature del rumore a valori ISO elevati.