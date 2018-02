iPad: prime tracce di due nuovi modelli

Marco Grigis,

Apple potrebbe essere pronta a lanciare due nuovi modelli di iPad, probabilmente appartenenti alla linea degli iPad Pro. È quanto si apprende da alcuni documenti presentati dall’azienda Eurasian Economic Commission, per l’immissione sul mercato di nuovi prodotti a marchio mela. Al momento, non è ovviamente noto quando i tablet in questione saranno effettivamente disponibili per l’acquisto.

Così come già accennato, la documentazione è stata sottoposta all’Eurasian Economic Commission, l’ente che si preoccupa di regolare l’introduzione e la vendita di nuovi prodotti in Russia, Armenia, Belarus, Kazakistan e Kirghizistan. Sebbene Apple nel documento abbia unicamente fornito i codici prodotto, per due modelli denominati “A1893” e “A1954”, secondo gli esperti potrebbero rappresentare due nuovi esemplari della linea iPad Pro.

Non è però tutto, poiché la società di Cupertino ha anche ottenuto di importare in queste nazioni alcuni esemplari di prova, riconoscibili dalle cifre “CC” e “AA” davanti al codice, che dovrebbero rappresentare sempre degli iPad e degli iPhone. Al momento, però, non è ben dato sapere a quali device queste denominazioni si riferiscano, considerato come Apple non abbia in programma un lancio di nessuno smartphone nel breve periodo.

Si discute ormai da diverso tempo del possibile lancio di nuovi rappresentanti della linea iPad Pro, dopo la presentazione lo scorso anno del modello da 10.5 pollici. Per l’anno in corso, gli esperti puntano su un design riprogettato, con schermo edge-to-edge del tutto simile a iPhone X, nonché la presenta delle componenti TrueDepth per abilitare anche sui tablet le funzionalità di Face ID. I codici resi noti alla EEC potrebbero proprio indicare queste versioni, una sempre da 10.5 pollici e l’altra da 12.9.

Nel mentre, non sono invece attese novità per la versione economica di iPad, con l’ultimo e performante modello lanciato nel 2017. Considerato come Apple possa aver scelto di seguire, per questa linea entry, una strategia simile a quella di iPhone SE, è difficile vi siano già aggiornamenti nel corso del 2018. Più probabile, invece, è l’introduzione di processori più performanti nel 2019.