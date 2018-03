Microsoft annuncia i Games with Gold di Marzo

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i 4 nuovi titoli che rientreranno nella ricorrente promozione “Games with Gold” per il mese di marzo 2018. Trattasi del ben noto regalo che la casa di Redmond offre a tutti coloro che hanno aderito al programma in abbonamento “Xbox Live Gold” che offre alcuni vantaggi esclusivi come l’accesso alle funzioni multiplayer dei giochi e la possibilità di accedere a sconti e promozioni speciali. Per il mese di marzo 2018, il gigante del software regalerà due giochi ai possessori di una console Xbox One e 2 giochi a chi utilizza la console Xbox 360.

In realtà, grazie alla funzione di retrocompatibilità, chi possiede una console Xbox One potrà scaricare e giocare anche ai titoli per Xbox 360. Nello specifico, a partire dal primo di marzo i possessori di una console Xbox One potranno scaricare e giocare a Trials of the Blood Dragon. Dal 16 del mese sarà disponibile anche SUPERHOT. Non meno interessanti i titoli per Xbox 360. Dal primo di marzo i giocatori potranno ottenere il titolo Brave: The Video Game. Dal 16 di marzo sarà disponibile anche Quantum Conundrum.

I giochi in omaggio grazie alla promozione Games with Gold andranno riscattati dall’apposita sezione presente all’interno della dashboard della console. Si ricorda, inoltre, che l’offerta speciale è un’esclusiva Microsoft e non coinvolge i punti vendita o gli altri eShop della rete.

Trattasi, in definitiva, di un’interessante opportunità per tutti i videogiocatori di arricchire la propria collezione di giochi senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli.