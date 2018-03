Motorola Moto G6, specifiche dei tre smartphone

Luca Colantuoni,

Mancano pochi giorni all’inizio del Mobile World Congress 2018, quindi le indiscrezioni sui prodotti che verranno presentati a Barcellona sono sempre più frequenti e dettagliati. Motorola annuncerà la nuova serie Moto G6 composta da tre modelli, dei quali circolano da diverse settimane informazioni su design e dotazione hardware. Ecco un riepilogo delle principali caratteristiche.

Il noto leaker Evan Blass ha scoperto i nomi in codice dei tre smartphone: Blaine (Moto G6), Teller (Moto G6 Plus) e Ashley (Moto G6 Play). Il sito Mysmartprice aveva invece pubblicato alcune immagini che svelano il design e i materiali. I tre modelli hanno un telaio in alluminio e vetro, un modulo fotografico posteriore di forma circolare (simile a quello del Moto X4) e cornici con spessore abbastanza ridotto. Il lettore di impronte digitale dei Moto G6 e Moto G6 Plus è frontale, mentre quello del Moto G6 Play è sul retro, sotto il logo M. I primi due integrano una doppia fotocamera posteriore, mentre il Moto G6 Play ha una singola fotocamera.

Questa dovrebbe essere la dotazione hardware dei tre smartphone:

Moto G6

Schermo 18:9 da 5,7 pollici (2160×1080 pixel)

Processore Snapdragon 450

3/4 GB di RAM

32/64 GB di storage

Dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel

Batteria da 3.000 mAh

Moto G6 Plus

Schermo 18:9 da 5,93 pollici (2160×1080 pixel)

Processore Snapdragon 630

3/4/6 GB di RAM

32/64 GB di storage

Dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel

Batteria da 3.200 mAh

Moto G6 Play

Schermo 16:9 da 5,7 pollici (1280×720 pixel)

Processore Snapdragon 430

2/3 GB di RAM

16/32 GB di storage

Fotocamera posteriore da 12 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel

Batteria da 4.000 mAh

Sui tre Moto G6 verrà installato Android 8.0 Oreo in versione quasi stock. Per la conferma ufficiale si dovrà attendere l’inizio dell’importante manifestazione spagnola.