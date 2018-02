Robot Philips: pulizia dei pavimenti a metà prezzo

Floriana Giambarresi,

I robot aspirapolvere continuano a riscuotere sempre più successo tra chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia dei pavimenti e con il tempo questi piccoli elettrodomestici diventano sempre più alla portata delle famiglie. A tal proposito, in giornata odierna si segnala su Amazon una super offerta che rende disponibile il Philips FC8820/01 con uno sconto del 50%, a un prezzo che passa dunque dai 499 euro ai 249 euro con spedizione gratuita.

Philips FC8810/01 dispone di un sistema di pulizia a tre stadi per pulire i pavimenti in modo efficace: nella prima fase, le spazzole rimuovono le sporco e la polvere che il robot aspirapolvere incontra; successivamente, la bocchetta entra in azione per raccoglierli e, infine, il panno ad aggancio perfeziona la pulizia raccogliendo le particelle di polvere rimaste sul pavimento. È presente un set di 6 sensori a infrarossi per rilevare ed evitare ostacoli presenti nelle stanze della casa come muri, lampade o cavi.

Dotato di una batteria al litio che garantisce una pulizia continua di due ore circa, il robot aspirapolvere Philips oggetto dell’offerta su Amazon dispone di una funzione per la programmazione della pulizia settimanale. È così possibile impostare un orario preferito per l’avvio della pulizia dei pavimenti, e lasciare al robot il resto, anche quando non si è in casa. Quando la batteria sta per scaricarsi, il dispositivo torna automaticamente alla sua stazione di ricarica così da farsi trovare pronto per la prossima sessione di pulizia.

Adatto ai pavimenti anche irregolari, Philips FC8820/01 integra 4 modalità di pulizia, per adattarsi a varie zone della casa. Tra queste, la modalità di tipo z che fa andare il robot a zig-zag, la modalità rimbalzo utile quando rileva un oggetto, la modalità spirale e la modalità che segue i contorni del muro, per far stare il device vicinissimo al muro mentre pulisce il pavimento. Non manca una modalità turbo per chi avesse bisogno di una pulizia intensiva.

A bordo infine un sistema di rilevamento intelligente che rende il robot Philips capace di pulire qualsiasi ambiente, lasciandogli la scelta della migliore strategia di pulizia dei pavimenti, e un telecomando utile a controllare l’aspirapolvere robot a distanza e di eseguire diverse operazioni: non solo accenderlo e spegnerlo ma anche guidarlo in qualsiasi direzione e modificarne il percorso di pulizia preimpostato.

Trattasi dunque di un dispositivo intelligente particolarmente comodo per chi vuole agevolare la propria vita domestica, comodità di cui è possibile dotarsi oggi a metà prezzo approfittando della promozione sul più noto e-commerce al mondo.