Uber Express Pool: camminando un po’ si risparmia

New entry nel catalogo di servizi offerti da Uber ai suoi passeggeri: si chiama Uber Express Pool ed è a tutti gli effetti un’evoluzione di Uber Pool, che permette agli utenti di risparmiare sulla corsa, a patto di attendere alcuni minuti in più, condividere il viaggio con altre persone e accettare di compiere un breve spostamento a piedi per raggiungere la vettura.

La fase di test si è conclusa con successo nelle città di San Francisco e Boston e ora la feature è stata estesa ad altri importanti centri degli Stati Uniti: Washington D.C., Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Diego e Denver. Le tariffe sono del 50% circa inferiori rispetto a quelle di Uber Pool e del 75% se confrontate con quelle di UberX, a parità di spostamento effettuato. Il funzionamento è presto spiegato: una volta che il sistema riceve una richiesta di trasporto la confronta con le altre che arrivano dalla stessa area, incrociando il tutto con i dati relativi agli autisti in zona. Le informazioni vengono così combinate al fine di creare un itinerario comune a più passeggeri.

Ecco dunque perché viene chiesto di camminare tanto quanto basta per raggiungere un punto di carico comune. Lo stesso accade all’arrivo: si viene lasciati in una posizione comoda per raggiungere la destinazione di tutti coloro che si trovano a bordo. Il ride sharing incontra il car pooling, dunque, proponendo una formula simile a quella già sperimentata da Lyft Line. Questa la dichiarazione rilasciata da Ethan Stock, Director of Product for Shared Rides di Uber, sulle pagine del sito The Verge.