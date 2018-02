AirPods 2018: supporto al comando Hey Siri

Marco Grigis,

Potrebbero giungere presto novità sul fronte di AirPods, le cuffie senza fili di Cupertino. Il gruppo californiano starebbe infatti progettando una seconda versione degli auricolari, da lanciare entro la fine dell’anno. Tra le novità, il supporto nativo al comando “Hey Siri” e forse una scocca resistente all’acqua, secondo quanto reso noto da Bloomberg.

Le notizie diramate non trovano ovviamente conferma dalle parti di Apple Park, considerato come l’azienda non sia solita commentare i propri dispositivi prima del lancio. Secondo quanto trapelato, Apple starebbe puntando a un chipset più potente per la gestione della comunicazione senza fili tra gli auricolari AirPods e il device iOS abbinato, introducendo la possibilità di sfruttare il comando “Hey Siri”. Se così fosse, l’utente potrebbe richiamare funzioni comode del proprio device senza interagirvi direttamente, ad esempio senza mai estrarre iPhone dal taschino. L’attuale versione, invece, richiede di sfiorare il corpo delle cuffie per richiamare il dispositivo.

Forse chiamati semplicemente AirPods 2, gli auricolari potrebbero sfruttare lo stesso chip W2 incluso in Apple Watch Series 3, mentre già noto sarebbe il codice interno, ovvero B288.

Non è però tutto, poiché Bloomberg spiega anche come la società californiana stia indagando la strada della resistenza all’acqua, per aumentare le condizioni d’uso dell’accessorio: per allenarsi sotto la pioggia intensa, fra i tanti, o per escludere contatti accidentali con i liquidi. Non è dato sapere, tuttavia, se le tempistiche siano sufficienti per includere questa novità nell’edizione 2018 delle cuffie o, ancora, se sia invece necessario attendere il 2019.

Al momento, non vi sono precise date di lancio, ma non si esclude che il rinnovato accessorio possa fare la sua comparsa sul mercato nel mese di settembre, in abbinamento ai successori di iPhone 8 e iPhone X. Se ne saprà certamente di più nei prossimi mesi, anche e soprattutto in caso apparissero online dei leak dai partner produttivi di Apple in Cina.