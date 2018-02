Galaxy S8, riparte il rilascio di Android Oreo

Floriana Giambarresi,

Il rollout di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ è stato appena ripristinato, con la casa sudcoreana che ha ricominciato a ridistribuirlo nuovamente dopo l’improvvisa interruzione segnalata qualche giorno fa a causa di un riavvio imprevisto del telefono sperimentato da alcuni utenti.

A rendere noto il nuovo lancio dell’atteso aggiornamento ad Oreo sui due terminali della gamma Samsung Galaxy S8 è SamMobile, che rivela come sia adesso disponibile per il download via over-the-air (OTA) per gli utenti in Germania, scaricando le versioni del firmware G950FXXU1CRB7 e G955XXU1CRB7 rispettivamente per il modello S8 e S8+. Il file avrebbe un peso di poco superiore ai 530 MB, una dimensione notevole che in alcuni casi potrebbe essere ancora maggiore, in base alla versione del sistema operativo Google in quel momento installata.

Dopo l’arrivo in Germania, è solo una questione di tempo prima che l’aggiornamento inizi di nuovo ad essere rilasciato negli altri mercati in cui era stato precedentemente reso disponibile, tra cui Turchia, Norvegia, Emirati Arabi, India, Belgio, Germania, Francia, Polonia e altri. Niente Italia per il momento, dove si suppone che arrivi un po’ più tardi.

A ogni modo, Samsung ha mantenuto la promessa di rilasciare prestissimo una soluzione a quel problema che aveva causato lo stop ad Android 8.0 Oreo, per la gioia di tutti coloro che possiedono un’unità del Samsung Galaxy S8 o Galaxy S8+ e che avevano visto molti dispositivi dei brand concorrenti averlo già a disposizione. Le novità introdotte a livello di funzionalità dalla più recente release del sistema operativo Google sono diverse: è più efficiente e performante, grazie a una migliore gestione delle app in esecuzione; include i cosiddetti Notification Dots, ovvero un nuovo modo di indicare la presenza di notifiche da consultare; la modalità Picture-in-Picture riproduce i video all’interno di finestre personalizzabili e altre feature inedite che arricchiscono le possibilità d’uso del dispositivo.