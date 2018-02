Huawei P20, pulsanti touch per il volume?

Luca Colantuoni,

Sul nuovo smartphone di Huawei circolano indiscrezioni da diverse settimane, ma in nessun caso erano state pubblicate foto del prodotto reale. Il sito Android Authority ha ottenuto un prototipo del P20 che mostra le possibili novità estetiche e le differenze rispetto all’attuale P10. Lo smartphone verrà annunciato il 27 marzo insieme ai modelli P20 Plus e P20 Lite.

L’invito del produttore per l’evento di Parigi contiene un chiaro riferimento alla tripla fotocamera posteriore. Il prototipo ha invece due fotocamere, in alto a sinistra, come nel P10. In base alle informazioni ricevute dalla fonte, Android Authority afferma che la triple camera sarà presente nel P20 Plus. La sezione che ospita il modulo fotografico avrà lo stesso colore del resto dello smartphone. Altra differenza visibile rispetto al P10 sono gli altoparlanti stereo lungo il bordo inferiore, ai lati della porta USB Type-C. Il jack audio da 3,5 millimetri è stato eliminato.

Sul lato destro è visibile il pulsante di accensione, mentre non c’è traccia dei pulsanti per il volume. Al loro posto si notano otto piccoli puntini che potrebbero suggerire la presenza di pulsanti touch e quindi l’uso delle gesture (swipe up e down) per la regolazione del volume. In altre immagini si notano l’ampio schermo e le cornici con spessore molto ridotto. Il P20 è inoltre più sottile del P10.

Essendo un prototipo non è garantito che il design finale rimarrà lo stesso. Tra l’altro, diverse fonti ritengono che i tre smartphone avranno un “notch” nella parte superiore del display. Huawei ha confermato però che il P20 introdurrà una nuova era per la fotografia mobile.