Land Rover Explore, smartphone rugged come un SUV

Luca Colantuoni,

Oltre a quelli con design ricercato esistono anche smartphone meno belli esteticamente, ma sicuramente più resistenti alle cadute e alle condizioni estreme, come il nuovo Land Rover Explore, ispirato al SUV Land Rover Discovery. Lo smartphone rugged, realizzato dalla casa automobilistica inglese in collaborazione con Bullit Group, verrà mostrato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Il Land Rover Explore possiede un telaio in grado di proteggere lo schermo ed evitare la rottura in seguito a cadute da un’altezza di 1,8 metri. Lo smartphone è inoltre resistente all’acqua (anche salata) e alla polvere (certificazione IP68), a temperature estreme, umidità, shock termici e vibrazioni. Lo schermo full HD da 5 pollici è protetto dal Gorilla Glass 5 e può essere utilizzato con i guanti o le dita bagnate. La modalità notturna con filtro rosso riduce l’abbagliamento e preserva la visione in condizioni di luce scarsa o di notte.

La dotazione hardware comprende un processore deca core MediaTek Helio X27 a 2,6 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 16 e 8 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE Cat. 6 con supporto dual SIM. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android Nougat. L’aggiornamento ad Oreo arriverà nei prossimi mesi.

Una schermata personalizzabile consente di accedere rapidamente alle principali informazioni sul tempo, ai dati dei sensori e degli altri strumenti del dispositivo, come tempo, venti, maree, bussola e luci di emergenza. Gli utenti possono richiedere carte topografiche off-road con la realtà aumentata di ViewRanger Skyline. In alcuni mercati verrà offerto un voucher per una cartografia off-road a scelta.

Per lo smartphone sono disponibili tre “pacchetti hardware”: Adventure Pack (batteria aggiuntiva da 3.600 mAh, antenna GPS in ceramica, cover in TPU, moschettone in acciaio e cinghia in tela, protezione IP68), Bike Pack (supporto con custodia per manubrio o piantone, inclinabile per ottimizzare l’angolo di visione o per variare l’orientamento del dispositivo) e Battery Pack (batteria aggiuntiva da 4.370 mAh, protezione IP68).

Il Land Rover Explore con Adventure Pack sarà disponibile ad un prezzo di 649 Euro. Gli utenti potranno ordinarlo dal 26 aprile 2018 su www.landroverexplore.com.