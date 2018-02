LG annuncia le edizioni 2018 di K8 e K10

Luca Colantuoni,

LG non ha atteso l’inizio del Mobile World Congress 2018 di Barcellona per annunciare due nuovi smartphone della serie K. Le edizioni 2018 dei K8 e K10 ereditano alcune caratteristiche dai modelli più costosi, come i materiali del telaio e le fotocamere. L’arrivo sul mercato europeo è previsto per le prossime settimane.

I due smartphone condividono il design 2.5D Arc Glass e il telaio in metallo. Entrambi offrono una qualità fotografica migliore rispetto alla precedente generazione, grazie ad alcune funzionalità avanzate, tra cui l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF), la riduzione del rumore per gli scatti alle basse luci e la tecnologia HDR. Il K10 (2018) integra una fotocamera posteriore da 13 megapixel, la stessa presente nel G6. La fotocamera frontale da 8 megapixel supporta l’effetto bokeh per i selfie.

La dotazione hardware, variabile paese per paese, comprende uno schermo da 5,3 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore octa core a 1,5 GHz, slot microSD, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS e LTE, radio FM, porta micro USB 2.0 e batteria da 3.000 mAh. LG offrirà tre varianti dello smartphone:

K10 + : 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 13 e 8 o 5 megapixel, colori Moroccan Blue/Terra Gold

: 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 13 e 8 o 5 megapixel, colori Moroccan Blue/Terra Gold K10: 2 GB di RAM, 16 GB di storage, fotocamere da 13 e 8 o 5 megapixel, colori Aurora Black/Moroccan Blue/Terra Gold

K10α: 2 GB di RAM, 16 GB di storage, fotocamere da 8 e 5 megapixel, colori Aurora Black/Terra Gold

Dimensioni e peso sono 148,7×75,3×8,68 millimetri e 162 grammi. Il K8 (2018) possiede invece uno schermo HD da 5 pollici, processore quad core a 1,3 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 8 e 5 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, radio FM, porta micro USB 2.0 e batteria da 2.500 mAh (rimovibile). Dimensioni e peso sono 146,3×73,2×8,2 millimetri e 152 grammi. I colori sono Aurora Black, Moroccan Blue e Terra Gold.

Su entrambi è installato Android 7.1.2 Nougat. Altre caratteristiche comuni sono il lettore di impronte digitali (sul retro) che permette di sbloccare lo smartphone, scattare le foto e catturare gli screenshot; Flash Jump Shot che scatta una foto ogni tre secondi (massimo 20 foto) e le unisce per ottenere una GIF; Time Helper che permette di mettersi nella giusta posizione prima dello scatto. I prezzi non sono stati comunicati, ma si prevedono cifre abbastanza accessibili.