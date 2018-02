Modem 5G di Intel nei notebook del 2019

Luca Colantuoni,

La competizione tra Intel e Qualcomm nel settore della connettività mobile diventerà presto più accesa. Le due aziende si preparano infatti a commercializzare i nuovi modem 5G che verranno integrati nei dispositivi in vendita nel corso del 2019. Il chipmaker di Santa Clara ha annunciato i nomi dei partner (hardware e software) che supporteranno la serie XMM 8000. Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona si potrà assistere ad alcune dimostrazioni pratiche.

Due settimane fa, Qualcomm aveva comunicato i nomi dei produttori che utilizzeranno il modem Snapdragon X50 5G NR in smartphone, visori per la realtà virtuale e nei cosiddetti Always Connected PC, una particolare categoria di dispositivi che garantiscono una connessione permanente ad Internet, anche in assenza di WiFi (i primi modelli sono basati su Snapdragon 835 e Windows 10 S). I modem della serie XMM 8000 di Intel verranno invece integrati nei notebook prodotti da Dell, HP, Lenovo e Microsoft in vendita nella seconda metà del 2019.

I visitatori dell’importante manifestazione spagnola potranno vedere nello stand Intel un ibrido 2-in-1 con modem 5G e processore Core i5 di ottava generazione. Una delle dimostrazioni prevede la trasmissione video in diretta streaming sulla rete 5G. Il modem Intel è ovviamente compatibile con gli standard precedente (2G, 3G e LTE) e potrà essere installato anche in smartphone e tablet.

Il produttore californiano mostrerà al MWC 2018 altre soluzioni di connettività wireless, tra cui un computer con modulo WiFi 802.11ax (successore del WiFi 802.11ac) e dispositivi con eSIM per il mercato consumer e enterprise.