Moto G6 Plus disponibile in cinque colori

Luca Colantuoni,

Motorola dovrebbe annunciare tre nuovi smartphone della serie G6 al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il modello più interessante è il Moto G6 Plus, del quale circolano da diversi giorni le principali caratteristiche hardware. Nuovi press render confermano il design e mostrano i cinque colori del telaio.

Il Moto G6 Plus avrà un aspetto simile a quello del Moto X4. Il produttore statunitense ha scelto il vetro per la cover posteriore, leggermente curva, e un modulo fotografico di forma circolare, all’interno del quale ci sono le lenti delle due fotocamere e il flash dual LED. Un’altra differenza rispetto all’attuale Moto G5S Plus è il rapporto di aspetto dello schermo. Il nuovo smartphone possiede infatti un display 18:9 da 5,93 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Nonostante lo spessore ridotto della cornici, il lettore di impronte digitali è tuttavia rimasto nella posizione originaria, ovvero sotto lo schermo e il logo Motorola. I colori sono blu, ciano, oro, argento e bianco.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 630, 3/4/6 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e batteria da 3.200 mAh. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.0 Oreo. Al momento non è noto quale versione arriverà in Italia. L’informazione sarà disponibile dopo l’evento di presentazione al MWC 2018 di Barcellona. In base alle ultime indiscrezioni si prevede un prezzo base superiore a 300 euro.

Insieme al Moto G6 Plus è previsto l’annuncio dei Moto G6 (schermo 18:9 da 5,7 pollici e processore Snapdragon 450) e Moto G6 Play (schermo 16:9 da 5,7 pollici e processore Snapdragon 430).