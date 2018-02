Nokia 8 parte dell’Android Enterprise Recommended

Floriana Giambarresi,

Nokia 8 sarà uno dei primi smartphone inclusi nel programma Android Enterprise Recommended, creato da Google per i clienti business che necessitano di un dispositivo sicuro, che soddisfi standard aziendali oggettivi. Lo ha reso noto HMD Global attraverso un comunicato ufficiale diramato in queste ore.

Lo smartphone targato Nokia è riuscito dunque a ottenere la certificazione al programma Android Enterprise Recommended per via delle sue funzionalità, rappresentando dunque una scelta adatta per l’implementazione di Android in ambito aziendale. Questo per via del fatto che offre una versione pura di Android 8.0 Oreo sprovvista di skin e personalizzazioni di ogni genere, ma anche di app pre-installate, processi nascosti e implementazioni di altro tipo che potrebbero celare problematiche di sicurezza, fattore particolarmente importante per ogni professionista.

Ma non solo: Nokia 8 dispone della registrazione zero-touch che consente alle imprese di configurare online i telefoni per poi consegnarli ai dipendenti, in modo tale che possano iniziare a usarli immediatamente; è presente la possibilità di separare le app di lavoro dai dati e le app personali, così da poter meglio proteggere le informazioni sensibili; vi è un utilizzo più rigoroso di Google Play Protect, che permette di bloccare l’installazione di app sconosciute o rischiose, garantendo così ulteriori livelli di sicurezza e una maggiore privacy, e a bordo del Nokia 8 vi è un comparto hardware veloce e performante anche sul fronte della batteria. Quando si sta esaurendo, consente di tornare rapidamente alle telefonate di lavoro grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm, per la ricarica veloce.

Sottolinea Andrej Sonkin, GM Enterprise Business di HMD Global, in occasione dell’annuncio:

Siamo lieti che Nokia 8 sia stato selezionato da Google per essere incluso nel programma Android Enterprise Recommended. L’incredibile durata della batteria, le prestazioni da top di gamma e l’esperienza pure Android, sicura e aggiornata con update della sicurezza ogni trenta giorni, lo rendono un ottimo dispositivoper gli utenti aziendali.

Si ricorda che i dispositivi selezionati per il programma di Google devono superare un rigoroso processo di test, condotto dalla medesima azienda, per garantire che soddisfino le specifiche più elevate in termini di hardware, implementazione, sicurezza ed esperienza utente.