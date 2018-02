Windows 10, corre Fall Creators Update

Filippo Vendrame,

Windows 10 Fall Creators Update continua rapidamente a crescere e secondo quanto ha riportato AdDuplex, la sua diffusione si attesterebbe all’85% dei PC Windows 10. Trattasi di un risultato molto interessante in quanto un mese fa Fall Creators Update era presente “solamente” all’interno del 73% dei PC Windows 10. Una crescita di oltre il 10% in un mese testimonia come gli utenti abbiano deciso in massa di abbracciare l’ultima declinazione del sistema operativo di Microsoft.

Windows 10 Fall Creators Update sembra, dunque, aver convinto la maggior parte dell’utenza Windows 10 delle sue qualità. Infatti, AdDuplex rileva contestualmente anche il “crollo” del market share delle vecchie declinazioni di Windows 10. Trattasi di un segnale preciso che le persone hanno deciso di effettuare l’aggiornamento. Creators Update, per esempio, è passato dal 17,2% all’8,1%. Windows 10 Anniversary Update, invece, è sceso dal 6,6% al 5,1%. Risultati che fanno ben sperare anche per il futuro. Gli utenti sembrano infatti aver capito l’importanza di passare sempre all’ultima versione di Windows 10 e questa tendenza si potrà presto testare nuovamente quando la casa di Redmond inizierà il rollout di Redstone 4, il cui rilascio è atteso entro un paio di mesi.

AdDuplex mette in evidenza, inoltre, anche la diffusione di Fall Creators Update su base regionale. In Canada, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Estonia e Lettonia, l’ultima declinazione di Windows 10 ha superato il 90% di diffusione, un risultato, quindi, ben sopra la media. Male, invece, Cina ed India con una quota inferiore al 60%.

Infine, AdDuplex ha diffuso anche le statistiche sulla diffusione dei Surface a livello mondiale. Il nuovo Surface Pro 2017 continua a crescere ed adesso è il terzo Surface più diffuso di sempre. Male, invece, il Surface Laptop che sembra guadagnare pochi consensi nonostante le buone recensioni.