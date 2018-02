Yi 360 VR Camera, action cam 5K in offerta

Floriana Giambarresi,

Di semplice e immediato utilizzo, con funzionalità di streaming Live per registrare video a 360 gradi con risoluzione fino a 5.7K e condividerli istantaneamente sui social, la Yi 360 VR Camera è un’action cam dalle performance avanzate ma dal prezzo accessibile, ancora più in giornata odierna: Amazon la propone infatti con uno sconto del 20%, a 319 euro con spedizione gratuita invece dei 399 euro a cui viene solitamente venduta.

Come lascia intendere il nome stesso, Yi 360 VR Camera è una fotocamera capace di catturare fotografie e video sferici a 360 gradi sfruttando i due sensori a bordo, dei Sony CMOS IMX377 da 12 megapixel, che consentono di ottenere filmati a una risoluzione massima di 5,7K a 30fps oppure a 4K e 30fps per i video a 360 gradi, o ancora fino a 2,5K per il live streaming. Questo perché la action cam prodotta da Xiaomi dispone di una funzione di stitching integrata: ciò significa che abbinando il dispositivo a uno smartphone con cuore iOS o Android è possibile condividere istantaneamente i filmati in streaming online, in una manciata di secondi, su Facebook, YouTube e altre piattaforme social.

A bordo poi una doppia lente, ognuna da 220° con 8 strati di vetro asferico e un’apertura focale di f/2.0, una batteria da 1400 mAh capace di assicurare una buona autonomia d’uso, supporto alla connettività Wi-Fi e Bluetooth 4.2, un microfono omnidirezionale ed è presente in dotazione un mini treppiede, per registrare le proprie avventure in maniera stabile.

Il design è di forma rettangolare con dimensioni pari a 102 x 53,2 x 29,6 mm ed un peso di 170g. La Xiaomi Yi 360 VR è anche controllabile mediante un piccolo display OLED con il quale è possibile impostare l’action camera nella modalità di ripresa preferita. Trattasi dunque di un prodotto completo e dalle funzionalità avanzate, sebbene sia low-cost in rapporto alla fascia di mercato a cui appartiene, il cui prezzo è adesso ulteriormente abbattuto grazie allo sconto disponibile su Amazon.