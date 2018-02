Archos Hello, smart speaker con Google Assistant

Luca Colantuoni,

Il produttore francese ha annunciato uno smart speaker con Android Oreo. Archos Hello, disponibile con schermo da 7 e 8,4 pollici, offre funzionalità simili a quelle dei Google Home, quindi permette di eseguire diverse operazioni attraverso i comandi vocali che verranno riconosciuti da Google Assistant. Archos mostrerà i due altoparlanti intelligenti nel suo stand al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

L’unica differenza tra i due modelli è appunto lo schermo touch di tipo IPS: 7 pollici con risoluzione HD e 8,4 pollici con risoluzione full HD. Entrambi possono essere posizionati in verticale o in orizzontale (il modello più grande ha un cavalletto posteriore). Sul lato corto ci sono i pulsanti per accensione, volume e disattivazione dei quattro microfoni multidirezionali. È presente anche lo slider per coprire la fotocamera frontale da 5 megapixel. Sul retro si trovano il connettore per l’alimentazione e la porta micro USB.

La dotazione hardware comprende un processore quad core, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, batteria da 4.000 mAh, connettività WiFi e Bluetooth. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Gli utenti potranno utilizzare gli altoparlanti per le video chiamate con Google Duo, riprodurre i video di YouTube, ascoltare la musica su Spotify e controllare i dispositivi connessi presenti nell’abitazione, come lampadine, termostati e telecamere di sorveglianza. Con l’aiuto dell’assistente Google si potranno avere informazioni sul traffico e sul meteo, inviare messaggi e ascoltare le ultime notizie.

I prezzi di Archos Hello sono 129,99 euro (7 pollici) e 179,99 euro (8,4 pollici). L’arrivo sul mercato è previsto nel corso dell’estate.