MediaWorld, Mobile Mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino “Mobile Mania” che, come fa ben intuire il nome, è prevalentemente incentrato sui dispositivi mobile. Sino al 28 febbraio, la catena di elettronica propone infatti una ricca serie di smartphone venduti ad un prezzo interessante. Per esempio, il Huawei P10 è proposto al prezzo di 399 euro. Il best seller iPhone X 64GB, invece, è venduto a 1059 euro con uno sconto interessante sul prezzo ufficiale di listino. L’iPhone 7 128GB si può acquistare a 719 euro.

Tra gli smartphone Android si evidenziano anche il Samsung Galaxy S8 a 599 euro ed il Huawei Mate 10 Pro a 779 euro. Tra i tablet pc, invece, MediaWorld propone l’iPad 2017 4G 32GB al prezzo di 499 uro, oppure il Samsung Galaxy Tab S3 4G LTE al prezzo di 399 euro. Nonostante il volantino sia incentrato particolarmente sugli smartphone, non mancano anche alcune proposte nel mondo dei PC. Per esempio, il convertibile Windows 10 HP Pavilion X360 con processore Intel Pentium e 8GB di memoria RAM è venduto al prezzo di 499 euro.

Presente anche una piccola selezione di accessori per PC come stampanti, router e dischi fissi esterni. Per gli appassionati di gaming, MediaWorld propone la console portatile Nintendo Switch con un gioco a scelta al prezzo di 359 euro.

Non manca anche un’interessante proposta tra i droni. L’apprezzato DJI Mavic Pro è venduto al prezzo di 999 euro.

Infine, presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione per chi ama guardare i Film e le Serie TV e punta a voler trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, approfittando dei modelli con ampi schermi 4K. Per esempio, la catena di elettronica propone il modello Samsung QE55Q7FAMTXZT con tecnologia QLED e schermo da 55 pollici 4K al prezzo di 1499 euro.