Primi smartphone Android Go al MWC 2018

Google ha annunciato che i primi smartphone con Android Oreo (Go Edition) verranno mostrati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. I visitatori dell’importante manifestazione spagnola potranno anche vedere i nuovi modelli Android One. L’azienda di Mountain View ha spiegato le differenze tra le due piattaforme che condividono il codice base del sistema operativo.

Quest’anno Android celebrerà i 10 anni dal suo debutto, avvenuto il 23 settembre 2008 con lo smartphone HTC Dream (T-Mobile G1 negli Stati Uniti). Oggi è il sistema operativo più diffuso al mondo con oltre 2 miliardi di dispositivi attivi realizzati da oltre 1.300 produttori. Per incrementare ulteriormente questo numero e consentire a tutti di acquistare uno smartphone, Google ha sviluppato due programmi denominati appunto Android One e Android Go, entrambi destinati principalmente ai mercati emergenti.

Inizialmente Android One è stato adottato da produttori poco noti, ma ora sono disponibili modelli di fascia media con caratteristiche molto interessanti, tra cui Xiaomi Mi A1 e HTC U11 life. Anche il Nokia 7 Plus farà parte del gruppo e verrà probabilmente annunciato al Mobile World Congress 2018. Su questi smartphone è installata la versione stock del sistema operativo con tutte le app Google. Sono previsti almeno due major release (ad esempio, Android Oreo e Android P) e aggiornamenti di sicurezza per tre anni.

Android Go, invece, è la versione “light” di Android Oreo per dispositivi con 1 GB di RAM o meno e 8 GB di storage. L’azienda di Mountain View ha sviluppato app specifiche che occupano poca memoria e poco spazio, come Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Google Assistant Go, Google Maps Go e Files Go. I prezzi degli smartphone Android Go saranno molto bassi. Uno dei primi modelli, atteso al MWC di Barcellona, dovrebbe essere il Nokia 1.