Luca Colantuoni,

Sui due smartphone, che Samsung annuncerà durante l’evento Unpacked organizzato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, si conosce ormai tutto o quasi. Nel corso degli ultimi mesi sono trapelate informazioni su design, specifiche e funzionalità, alcune delle quali confermate dalle immagini ufficiali. Il noto leaker Evan Blass ha ora svelato i possibili prezzi europei dei Galaxy S9/S9+.

Quando Apple ha svelato l’iPhone X sono iniziate accese discussioni sui prezzi, considerati eccessivi per la maggioranza degli utenti. Anche se l’azienda di Cupertino ottiene enormi profitti da ogni singola unità venduta, cifre così elevate (oltre 1.000 euro in Italia) sembrano giustificate dalla qualità costruttiva, dai materiali utilizzati e dalle varie innovazioni tecnologiche, come la fotocamera TrueDepth. I Galaxy S9/S9+ sono piuttosto simili ai Galaxy S8/S8+, fatta eccezione per la dual camera del modello Plus, quindi si dovrebbero attendere prezzi simili. Invece Samsung ha “copiato” Apple, incrementando più del previsto la somma necessaria all’acquisto (almeno secondo le informazioni ottenute da Evan Blass).

Secondo il noto leaker, i prezzi europei dei Galaxy S9 e Galaxy S9+ saranno, rispettivamente, 841 euro e 997 euro. A titolo di confronto, i Galaxy S8 e Galaxy S8+ costavano al lancio 799 euro e 899 euro. Purtroppo in Italia ci sono tasse più elevate rispetto ad altri paesi europei, quindi si prevedono cifre più alte. Il Galaxy S9 potrebbe sfiorare i 900 euro, mentre il Galaxy S9+ supererà sicuramente i 1.000 euro. Per avere la conferma ufficiale è necessario attendere l’evento Unpacked del 25 febbraio. I due smartphone dovrebbero arrivare sul mercato il 16 marzo.